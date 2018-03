Ploaia inghetata face ravagii in Bucuresti: avioanele nu mai decoleaza, circulatia tramvaiului 41 este blocata

Ziare.

com

"In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale. Nu se stie cat va dura aceasta situatie", au explicat reprezentantii CNAB.Nu sunt intarzieri doar la plecari, ci si la sosiri, un zbor spre Frankfurt, operat de Lufthansa, fiind amanat. Peste 1.500 de pasageri sunt afectati de aceasta situatie.Deciziile referitoare la decolare apartin pilotilor, potrivit CNAB.Si circulatia tramvaielor 41 este blocata in Capitala, dupa ce un tramvai s-a defectat din cauza ploii inghetate; RATB a introdus autobuze pentru preluarea calatorilorCirculatia tramvaielor 41 este blocata in Capitala pe ambele sensuri, dupa ce un tramvai s-a defectat in zona Podului Ciurel din cauza ghetii depuse pe reteaua de contact. RATB a introdus autobuze pe traseul Piata Presei - Ghencea pentru preluarea calatorilor.Circulatia tramvaielor este blocata de peste o ora.Potrivit RATB, un tramvai 41 s-a defectat pe Soseaua Virtutii, la Pod Ciurel, pe sensul spre Piata Presei, din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, ceea ce a dus la blocarea liniei pe ambele sensuri.Echipajele de interventie ale Regiei actioneaza pentru remedierea problemei, precizeaza reprezentantii institutiei.Pentru preluarea calatorilor de pe intreg traseul liniei de tramvaie 41, RATB a introdus linia naveta de autobuze, atat pe sensul spre Piata Presei, cat si spre Ghencea.Circulatia rutiera in Capitala si mai multe judete din tara se desfasoara duminica cu dificultate din cauza ploii inghetate., intre Fundulea si Drajna, pe ambele sensuri, din acelasi motiv.Potrivit atentionarilor meteorologice de vreme severa, in perioada 18-22 martie in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare