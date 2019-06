Ploile torentiale de vineri au afectat si Aeroportul Otopeni: Infiltratii de apa in terminalul de pasageri

Ziare.

"Echipele tehnice din aeroport au intervenit imediat pentru remediere, inclusiv pentru decolmatarea unor sifoane si conducte de scurgere a apelor meteorice de pe terasele terminalului, asupra carora nu s-au efectuat lucrari de intretinere de mai multi ani" se mentioneaza intr-un comunicat remis sambata.CNAB precizeaza ca aceste interventii vor continua si in zilele urmatoare, pana la eliminarea completa a posibilitatii de aparitie a unor noi infiltratii.Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, opereaza in prezent 57 companii aeriene, care transporta pasageri catre 128 destinatii.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, in primul trimestru al anului 2019, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 2,99 milioane pasageri si 32098 miscari de aeronave (aterizari si decolari) . Din total, pe Aeroportul Henri Coanda s-au inregistrat 2.990.429 de pasageri, in crestere cu 8,5% fata de aceeasi perioada a anului 2018, respectiv 27.079 miscari de aeronave, in crestere cu 3,6% fata de primul trimestru al anului trecut.