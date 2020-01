Probleme pe aeroportul Otopeni: cozi la predarea bagajelor si pene de curent

Ziare.

"In cursul primei parti a zilei de 3 ianuarie 2020, pe aeroportul Henri Coanda s-au inregistrat aglomerari la ghiseele de check-in, in special din cauza ca numarul de bagaje de cala predate de pasageri a fost mult peste nivelul unei zile obisnuite.In aceste conditii, desi nu s-au inregistrat defectiuni la sistemele de benzi de bagaje, acestea au functionat cu intermitenta, ca urmare ade catre personalul agentilor de handling", se arata in informarea transmisa de CNAB.In plus, au fost inregistrate sipe reteaua electrica ce alimenteaza aeroportul, fapt ce a generat intreruperi ale altor sisteme din terminal."Facem precizarea ca alimentarea electrica a sistemelor vitale este asigurata si cu generatoare, astfel incat acestea sa functioneze fara intreruperi", au mai aratat reprezentantii aeroportului.Acestia au subliniat ca nu s-au inregistrat intarzieri semnificative ale curselor.