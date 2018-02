Raport alarmant despre Aeroportul Otopeni: Angajari fictive, salarii de 21.000 de lei pe zi, lipsa investitii si probleme mari la piste

Ce nereguli s-au gasit

S-au verificat:-Realizarea investitiilor necesare dezvoltarii si modernizarii infrastucturii aeroportuare (piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces si de incinta) si a altor echipamente si instalatii aeroportuare;-Efectuarea operatiunilor de intretinere si reparatii ale infrastucturii aeroportuare;-Numirea persoanelor care au ocupat sau ocupa functii de conducere;-Stabilirea si acordarea de renumeratii precum si a altor avantaje membrilor consiliului de administratie si conducerii executive;-Existenta unor posibile conflicte de interese;-Desfasurarea activitatii de operare la burduf;-Atribuirea si derularea unor contracte de achizitie a unor produse, servicii si lucrari.a membrilor consiliului de administratie (in perioada 01.07.2013 - 31.05.2014 acestia au primit, in total, cu 212.718 lei mai mult decat prevad limitele legale).Acelasi este cazul si pentru directorul general de la acea vreme, Christian Heinzmann, care, in aceeasi perioada, a incasat cu 396.561 lei mai mult decat limita legala.. Mai mult angajatii au primit salarii mari, desi nu s-au prezentat la locul de munca. Este cazul unei femei care, timp de 9 luni, s-a prezentat la munca, insa a incasat. O alta angajata, prezenta, a incasatO alta angajata, prezenta efectiv la serviciu, figureaza cu un numar total de 968 de ore lucrate. In perioada ianuarie 2016 - iunie 2016, ea a primit venituri nete de, din careDoi barbati, in cazul carora au existat zile intregi in care nu s-au prezentat deloc la serviciu, dar si zile in care au muncit mai putin de 8 ore, au incasat fiecare peste 125.000 de lei.Potrivit raportului, in cadrul Aeroportului Otopeni au existat siin cazul unor angajati.De asemenea, in perioada 2013 - 2015 nu s-a facut nicio investitie in infrastructura aeroportuara, desi sume generoase de bani au fost alocate in acest scop: sume cuprinse intreIn perioada 2016 - august 2017, CNAB a realizat doar un procent de 0,03%, respectiv 0,16% din investitiile in infrastructura aeroportuara, desi pentru fiecare an al perioadei mentionate au fost prevazute sume cuprinse intreIn perioada ianuarie 2010 - august 2015 (5 ani si 8 luni) au fost derulate 28 de programe de formare profesionala, la care au participat 171 de angajati, costul de instruire ridicandu-se laIn septembrie 2015 - septembrie 2016 (1 an), alte 27 de programe, 176 de participanti, costul fiind deDeci intr-un singur an s-au derulat tot atatea programe ca pe parcursul a aproape 6 ani.Destinatiile au fost exotice: Madrid, Paris, Nice Monte carlo, New York, Las Vegas, Dysney si altele, iar participantii au fost alesi in mod aleatoriu. De asemenea, programele de instruire nu au fost prevazute in Planurile Anuale de Formare Profesionala Externa si s-au desfasurat cu cateva zile peste durata concreta a fiecarui program.In plus, pe Aeroportul Otopeni, au fost depistate probleme si la Balizajul luminos, acesta nefiind echipat corespunzator pentru conditiile de vizibilitate redusa.Si laau fost gasite probleme. Pista 1 nu are conditii eficiente pentru aterizare/decolare, iar pista 2 este operationala doar pe 2,237 din 3,500 metri si in timpul noptii nu se poate opera fara lumini specifice.A.D.