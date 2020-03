Sute de romani care au venit din Anglia, inghesuiti pe aeroportul Otopeni (Foto)

Foto: Facebook/Mihai Sturzu

Imaginea a fost postata pe Facebook de Mihai Sturzu , fost artist si parlamentar PSD, devenit pilot. "Distantare sociala la controlul vamal. Otopeni, sosiri. Acum! 30 martie 2020. 03:30. Suntem bine", a notat acesta in descrierea imaginii.Reprezentantii Aeroportului Henri Coanda au declarat, pentru Antena 3, luni dimineata, ca aglomeratia s-a produs pentru ca trei avioane au ajuns in acelasi timp pe aeroport.Practic, 433 de pasageri sositi cu trei curse dinspre Doncaster Sheffield, Southend Londra si Gatwick Londra s-au inghesuit pentru formalitatile de la controlul de frontiera.- Florin Dumitrescu, director general al Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti, a declarat ca pasagerii au fost de vina pentru ca nu au respectat distanta minima recomandata."Din nefericire am avut 3 curse la o distanta mica de timp, 433 de pasageri. Noi am montat multe afise cu informare, avem informari si audio, cu privire la respectarea distantei de 2 metri. (...) Din nefericire pe acea zona avem si controlul DSP-ului termoscannerul, deci oamenii trebuie sa stea sa prezinte formularul fie completat in avion, fie in zona aeroportului. Am amenajat special mese pentru completarea formularelor", a declarat Dumitrescu, la Antena 3.A.G.