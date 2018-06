Top 10 al celor mai aglomerate aeroporturi din lume - doua sunt din Europa

Ziare.

com

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airpor se plaseaza inaintea aeroporturilor Beijing Capital si Dubai International Airport, chiar daca traficul sau de pasageri a scazut in 2017 cu 0,3%, la aproape 104 milioane de pasageri, relateaza Business Insider.Potrivit datelor Consiliului, traficul global de passageri aerieni a crescut cu 6,6% in 2017, iar traficul avioanelor cu 2,4%."Cresterea volumului de marfuri si al traficului de pasageri pe multe dintre aeroporturile lumii dovedeste dezvoltarea afacerilor si increderea consumatorilor, cel putin pe termen scurt. Aeroporturile lumii continua sa fie o veriga vitala in efectul de multiplicare economica oferit de aviatie", afirma directorul general al Consiliului, Angela Gittens, intr-un comunicat.Organizatia a realizat topul celor mai aglomerate 20 de de aeroporturi din lume utilizand date referitoare la 1.202 de aeroporturi din intreaga lume.Cele 20 de aeroporturi au asigurat traficul de 17% din totalul celor 1,5 miliarde de pasageri care au trecut prin aeroporturi din toata lumea in 2017.Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport este baza companiei aeriene americane Delta Air Lines si este un centru major de tranzit pentru calatoriile interne si externe. Aeroportul a avut un rol major in dezvoltarea orasului Atlanta, ca centru economic in sud-estul Statelor Unite.Beijing Capital (95,8 milioane pasageri) este principalul aeroport care deserveste capitala Chinei, Beijing, si este baza companiilor aeriene Air China si Hainan Airlines.Pe locul al treilea in acest top se afla Dubai International Airport (88,2 milioane pasageri).Intre aeroporturile europene importante, London Heathrow Airport ocupa pozitia a saptea in acest clasament (78 milioane pasageri), Paris Charles de Gaulle Airport locul 10 (69,4 milioane pasageri), Amsterdam Airport Schiphol locul 11 (68,5 milioane pasageri), Frankfurt Airport locul 14 (64,5 milioan pasageri), iar Istanbul Ataturk Airport locul 15 (63,9 milioane pasageri).