Traficul aerian pe un important aeroport din SUA a fost perturbat de drone

Un pilot, care decolase de la Teterboro, un aeroport pentru aviatie generala (necomerciala), aflat in apropiere de Newark, a transmis turnului de control ca o drona s-a apropiat la aproximativ 9 metri de avionul sau, arata BBC.Autoritatea Federala pentru Aviatie (FAA) din SUA a comunicat ca marti, in jurul orei locale 17:00 (ora Romaniei, miercuri, 00:00), a primit informatii de la zboruri care se indreptau spre Newark privind prezenta unei drone deasupra aeroportului Teterboro din New Jersey."In acel moment, zborurile care soseau la Newark au fost retinute pentru putin timp. Dupa aceea, cum nu au mai fost observate drone, au fost reluate aterizarile", a transmis FAA.Acest incident survine la mai putin o luna dupa ce, timp de cateva zile, in timpul perioadei de Craciun, traficul aerian pe aeroportul Gatwick din Londra a fost suspendat din cauza unor dorne.