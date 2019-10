Trei cetateni chinezi aveau in bagaje trei milioane de euro

Ziare.

Politistii si vamesii au remarcat la cei trei, initial, faptul ca au calatorit frecvent in ultima perioada.Inainte sa se imbarce in avionul cu destinatia Hong Kong, chinezii au fost retinti si chestionati in legatura cu deplasarile lor frecvente, insa nu au dat explicatii credibile, astfel ca s-a decis ca ei sa fie supusi unor controle mai amanuntite. Astfel, s-au descoperit in bagajele lor trei pachete cu bani, in total 2,7 milioane de euro.Banii au fost confiscati, iar autoritatile ancheteaza si aspectul penal al cazului.De la inceputul anului, fortele de ordine au confiscate aproximativ zece milioane de euro reprezentad sume nedeclarate, pe aeroportul Fiumicino.