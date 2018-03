Un comisar-sef de la Crima Organizata e suspectat ca a furat o bratara in Aeroportul Otopeni

Ziare.

Conform surselor citate, barbatul de 51 de ani, care are gradul de comisar-sef la BCCO Timisoara, se afla joi in Aeroportul Otopeni si dorea sa ia un avion catre Timisoara, pentru a merge acasa.In fata sa, la filtrul de securitate din aeroport, se afla o femeie care ulterior a sesizat politistii din aeroport ca si-ar fi uitat o bratara in cosul in care erau depozitate obiectele calatorilor pentru a fi verificate.Politistul de la BCCO Timisoara ar fi luat respectiva bratara si ar fi plecat cu ea, fiind interceptat de politistii din aeroport in autobuzul care il ducea catre avion.In acest caz, a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. La acest moment, sunt continuate cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au mai afirmat sursele citate.