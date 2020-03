Un director de la Aeroportul Otopeni a fost suspendat din functie. Masuri speciale luate dupa imbulzeala

Ziare.

com

Reprezentantii aeroportului spun ca in vederea informarii publicului asupra pericolului generat de coronavirus si asigurarii unei distante suficiente, de minimum 2 metri intre pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda, au fost amplasate in intreg terminalul - in special in zonele unde se asteapta pentru diversele formalitati - diferite mijloace de informare.Acestea sunt: afise, marcaje cu text lipite pe pardoseala, clipuri video difuzate pe monitoare dedicate. Totodata, se transmit constant informatii prin sistemul de sonorizare, iar personalul aeroportuar comunica pasagerilor necesitatea pastrarii distantei.Avand in vedere faptul ca, recent, declaratia pe proprie raspundere a tuturor pasagerilor care sosesc in tara trebuie verificata si avizata, sub semnatura, de personalul DSP, durata pentru controlul documentelor in zona frontierei a crescut substantial.Facem, totodata, apel la pasageri sa respecte semnificatia marcajelor si indicatiile transmise atat prin sistemul de sonorizare, cat si direct de catre personalul aflat in zona.Tot luni, directorul operational al aeroportul Henri Coanda a fost suspendat din functie, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache.Citeste si Un angajat al Aeroportului Henri Coanda are coronavirus A.G.