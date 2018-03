Un pilot a fost arestat preventiv, dupa ce era gata sa decoleze baut

Ziare.

Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un copilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur. Prin urmare, a fost alertata politia, care a intrat in cabina de pilotaj in timp ce respectivul pilot pregatea avionul pentru decolare.Politistii germani au confirmat ca el se afla intr-o "puternica stare de ebrietate" si au decis sa i se recolteze o proba de sange pentru stabilirea alcoolemiei.Ulterior, Parchetul din Stuttgart l-a plasat in arest preventiv cu o cautiune de 10.000 de euro pentru eliberare, suspendandu-i de asemenea licenta de pilotaj.Zborul care avea ca destinatie Lisabona a fost anulat, iar pasagerii au fost cazati la hotel si au fost rerutati sambata pe alte zboruri.