Un roman a fost arestat pe aeroportul din Amsterdam (Video)

Circulatia trenului care face legatura intre aeroport si oras a fost intrerupta timp de cateva ore din aceasta cauza, transmite Digi24.B1 TV informeaza ca romanul este rezident in Haga si striga ca are o bomba in rucsac.Nu se stie motivul pentru care romanul a recurs la acest gest. El a fost luat de politisti si dus la audieri.Joanna Helmonds, purtatoarea de cuvant a Politiei militare din Olanda, a precizat ca nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului petrecut in joi seara, informeaza Associated Press, citata de Mediafax.Helmonds a afirmat ca "investigatia este in curs de desfasurare, insa nu se crede ca exista un motiv terorist".