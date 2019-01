Arad: Alcoolemie record pentru un sofer care a lovit patru masini parcate

Ziare.

Potrivit Politiei Arad, un barbat de 32 de ani, din Arad, a condus, joi, un autoturism in oras si a lovit patru autoturisme parcate, cauzand doar pagube materiale.Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 1,29 mg./l. alcool pur in aerul expirat. De asemenea, s-a constatat ca barbatul nu detine permis de conducere.Totodata, politistii au depistat, tot joi, un TIR intr-o statie de benzina din orasul Arad, condus de un barbat de 30 de ani, din judetul Arges. Intrucat mirosea a bautura, barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 1,09 mg./l alcool pur in aerul expirat.Politistii spun ca cele doua alcoolemii sunt record in ultimele 48 de ore, pe soselele din oras.