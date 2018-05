Prima tara din lume care impune pret minim la alcool

Ziare.

com

In acest fel, guvernul scotian crede ca va salva multe vieti. Noua legislatie stabileste un pret de minim 70 de centi pe unitatea de alcool, adica 8 grame de alcool, arata CNN Orice persoana autorizata sa serveasca alcool in magazine, baruri si restaurante va trebui sa respecte noile prevederi privind preturile.Guvernul scotian considera ca din cauza pretului scazut oamenii aveau tendinta de a depasi dozele recomandate de alcool, de 14 unitati pe saptamana. Pe noile prevederi o bautura care pana acum costa 3,50 dolari va costa acum 10,20 dolari.Din Marea Britanie, Scotia are cea mai mare rata a deceselor cauzate de alcool, practic 22 de decese pe saptamana. Din 2015 pana in 2016, peste 23.400 de persoane au fost internate in spitale din cauza unor probleme cauzate de alcool."Stim ca trebuie sa actionam acum pentru a schimba atitudinea oamenilor fata de alcool si sunt convinsa ca, odata cu introducerea preturilor unitare minime, ne miscam in directia cea buna", a declarat secretarul de stat in Sanatate Shona Robison, care a precizat ca la 4,9 miliarde de dolari se ridica costurile medicale cauzate de abuzul de alcool.A.G.