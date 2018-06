Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie record

Ziare.

Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat , iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, masina intrand intr-un sant.Incidentul s-a petrecut pe o strada din satul Vladiceni, la marginea municipiului Iasi.Cei care au sarit in ajutorul soferului au sesizat ca acesta era baut si au sunat la Politie.Politistii rutieri sositi la fata locului au constatat ca soferul avea o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat.Angajatul primariei iesene a refuzat sa fie dus la spital, pentru a-i fi recoltate probe de sange.Politistii l-au dus la sediul Politiei Rutiere Iasi, iar pe numele soferului a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si refuz de recoltare a probelor biologice.Potrivit legii, conducerea unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, care are o imbibatie alcoolica cuprinsa intre 0,2 -0,5 g/l alcool pur in sange, respectiv 0,15 - 0,25 mg/l alcool pur in aerul expirat se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni (21 la 50 puncte-amenda) si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile. In cazul in care imbibatia alcoolica este de peste 0,5 g/l alcool pur in sange, fapta soferului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la cinci ani.Gabriel Gherghesanu a fost implicat la inceputul anului trecut intr-un conflict violent cu un coleg de serviciu, incidentul petrecandu-se chiar in sediul primariei iesene. Gherghesanu a incercat sa-i aplice o lovitura colegului sau, insa acesta a ripostat si l-a lovit cu pumnul in fata.