Un barbat a ajuns la spital cu alcoolemie incredibila - posibil record judetean

Surse din cadrul unitatii medicale spun ca barbatul de 40 de ani a fost declarat decedat la putin timp dupa ce a ajuns la spital.Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, iar medicul legist va stabili cauza decesului, daca moartea a fost cauzata de cantitatea de alcool din sange sau de lovitura de la nivelul capului.Se pare ca barbatul a baut duminica toata ziua, iar seara a plecat spre casa, unde se pare ca ar fi cazut si s-a lovit la cap."Am avut un caz la Varlezi. Echipajul de la Ambulanta a mers la un barbat de 40 ani in coma, cu traumatism cranio-cerebral. A fost gasit acasa in stop cardio-respirator, a fost resuscitat, intubat si dus la UPU. Avea o alcoolemie de 6,3 la mie", a declarat directorul Serviciului de Ambulanta Judetean, Mihai Polinschi.Medicii galateni spun ca alcoolemia barbatului care a murit luni este, probabil, cea mai mare inregistrata la o unitate medicala din Galati.In urma cu opt ani un caz asemanator s-a produs in judetul Iasi. In 2010, o ieseanca in varsta de 63 de ani a fost internata la Spitalul de Urgenta din Iasi cu o alcoolemie de 7,55 la mie alcool in sange.