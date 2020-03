Un sofer a fost depistat cu o alcoolemie de 5,79 mg/l! A baut alcool chiar in fata politistilor

Ziare.

Barbatul de 61 de ani a fost oprit, joi, de politistii din Oravita pe Drumul Judetean 581, in localitatea Gradinari. Acesta conducea o masina, iar oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost unul surprinzator: 5,79 mg/l alcool pur in aerul expirat."Politisti de la Politia Orasului Oravita au oprit pentru control pe DJ 581, in localitatea Gradinari, un autoturism condus de un barbat de 61 de ani, acesta emanand miros puternic de alcool, la testarea cu aparatul etilotest rezultand o alcoolemie de 5,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit ca autoturismul figura radiat din circulatie si barbatul in cauza avea dreptul de a conduce anulat", anunta reprezentantii IPJ Caras-Severin.Barbatul a fost condus de politisti la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii concentratiei de alcool in sange.Potrivit reprezentantilor IPJ Caras-Severin, barbatul este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, cu numar fals de inmatriculare si sub influenta alcoolului sau a altor substante.