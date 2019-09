A fost arestat un barbat din Bucuresti, care avea in masina un amestec pirotehnic de jumatate de kg

Ziare.

"In data de 22 august, in jurul orei 03:30, politisti din cadrul Sectiei 20 Politie au observat un tanar care prezenta un comportament suspect. L-au legitimat si au verificat si interiorul autoturismului cu care se afla, unde au gasit un obiect ce le-a ridicat suspiciuni si care parea a fi confectionat artizanal.Barbatul de 29 de ani a fost condus la audieri, autoturismul in cauza, precum si obiectul care a ridicat suspiciuni fiind ridicate in vederea cercetarii", a anuntat, joi, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile au fost preluate de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigatii Criminale, barbatul fiind acuzat de mai multe infractiuni."In urma constatarii fizico-chimice, s-a stabilit ca obiectul, in greutate de cca. 500 de grame, continea un amestec pirotehnic", a mai transmis Politia Capitalei.De asemenea, in noaptea de 16/17 august, prin demontare, barbatul ar fi sustras placutele de inmatriculare ale unui autoturism parcat pe raza Sectorului 6. De asemenea, vineri, 23 august, in jurul orei 11:00, barbatul ar fi condus un autoturism pe mai multe strazi din Capitala, fara a poseda permis de conducere.In plus, la data de 4 septembrie, prin scoaterea din functiune a sistemelor de siguranta aplicate pe obiectele de la vanzare, ar fi sustras bunuri din doua magazine de pe raza judetului Ilfov, respectiv de pe raza Sectorului 6 al Capitalei.Miercuri, 11 septembrie, a fost pus in executare un mandat de aducere emis pe numele barbatului, acesta fiind depistat si condus la audieri.Joi, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.