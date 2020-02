Alerta in centrul Capitalei: Un barbat a amenintat ca-si arunca masina in aer la o benzinarie

Ziare.

Autoturismul a fost gasit in apropierea unei benzinarii din Sectorul 3, iar zona a fost evacuata.Potrivit Politiei Capitalei, luni, in jurul orei 10:50, un barbat a anuntat printr-un apel la 112 ca intentioneaza sa isi detoneze masina, avand capacitatea de a face victime.Barbatul a fost localizat, identificat si in prezent este in custodia politistilor.Autoturismul sau a fost gasit in Sectorul 3, in zona Bulevardului Corneliu Coposu."Avand in vedere ca este in apropierea unei benzinarii, persoanele au fost evacute si a fost constituit un perimetru de siguranta. La fata locului se afla politisti ai Brigazii Rutiere, care au restrictionat traficul in zona, precum si politisti ai Serviciului Actiuni Speciale", arata sursa citata.Masuri specifice sunt aplicate si de catre Serviciul Roman de Informatii prin structura Antitero, precum si prin Serviciul Pirotehnic al Inspectoratului General al Politiei Romane.Potrivit mai multor publicatii, barbatul ar fi strigat ca "arunca totul in aer".