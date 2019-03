Alerta maxima in centrul Capitalei si Pipera: Amenintare "cu racheta" la un hotel si Scoala Americana. Ambele sunt evacuate UPDATE

Ziare.

Apelantul a spus ca Fundatia Romano-Americana si Scoala Americana vor fi "atacate cu rachete", informeaza reprezentantii SRI.Apelul prin care s-au facut aceste amenintari a fost dat de pe o cartela preplatita, potrivit News.ro. Este cautat autorul acestui apel.La ambele imobile s-a inceput rapid evacuarea oamenilor, fiind blocat centrul Capitalei si afectat puternic traficul in zona Pipera. Piata Romana a fost impanzita de politisti si lucratori SRI.In jurul orei 17:15, operatiunea de evacuare a hotelului s-a terminat, circa 200 de persoane (clienti, angajati) fiind scoase in strada, in fata hotelului, intr-un perimetru delimitat de fortele de ordine.Fortele speciale verifica acum cele doua imobile.- revenim cu detalii -