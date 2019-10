Amenintarea cu bomba de la Fan Courier a fost falsa UPDATE

UPDATE 12:53

- SRI a transmis ca amenintarea cu bomba de la sediul Fan Curier nu s-a confirmat si ca verificarile au fost incheiate.Conform primelor informatii, directorul companiei ar fi primit un email prin care era informat ca la punctul respectiv de lucru se afla un colet care va exploda la ora 11:00."Va informez ca IPJ Ilfov a fost sesizat prin SNUAU 112, de directorul Fan Courier, despre faptul ca in aceasta dimineata a primit un email, prin care era instiintat ca la punctul de lucru din Tunari exista un colet care va exploda la ora 11:00. Zona a fost izolata si se deplaseaza echipa pirotehnica", a transmis politia.Pe pagina de Facebook, compania a transmis ca respectiva cladire va fi evacuata si ca ar putea interveni intarzieri in livrarea coletelor."Stimati clienti,Din motive independente de vointa noastra, cladirea FAN Courier Stefanesti va fi evacuata incepand cu ora 10:30. Estimam ca intreruperea activitatii va dura pana la ora 11:30.Vor exista intarzieri in preluarea si procesarea apelurilor telefonice si a e-mail-urilor primite, inclusiv a comenzilor de ridicare a expeditiilor.Revenim cu informatii pe masura ce situatia sufera modificari.Ne cerem scuze pentru neplacerile create", este mesajul transmis de Fan Courier pe Facebook