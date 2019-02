Amenintare cu bomba la sediul RomaniaTV. Politia si Brigada Antitero fac verificari

Ziare.

com

Membrii redactiei Romania Tv au primit, vineri seara, un email de amenintare in care scria "Veti sari in aer", informeaza Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI.Potrivit sursei citate, reprezentantii televizinii au sunat la 112, iar la ora transmiterii stirii, doua echipaje de la Brigada Antitero si politia se afla la fata locului pentru procedurile standard de verificare.Autorul email-ului a fost identificat si se fac in continuare cercetari.In platou se afla ministrul Apararii, Gabriel Les