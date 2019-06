Autoritatile intervin la o scoala din Focsani: Un apel la 112 a anuntat un colet suspect

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, marti seara, un apel la 112 a sesizat ca in Focsani, la Scoala "Elena Doamna", in aproprierea portii de acces, ar fi fost abandonat un troler.La fata locului s-au deplasat echipaje de ordine publica si rutiera care asigura perimetrul in zona.De asemenea, traficul este deviat pentru ca masinile si trecatorii sa nu tranziteze zona in care se afla geanta de voiaj suspecta.Ancheta este coordonata de lucratori SRI.