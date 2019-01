A fost retinut barbatul care a amenintat cu gaz sarin pe Otopeni si la Gara de Nord

Ziare.

com

"La data de 29 ianuarie 2019, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti si ai Serviciului Judetean de Politie Transporturi Prahova au depistat, in zona centrala a municipiului Ploiesti, un barbat banuit ca, in cursul aceleiasi seri, ar fi alarmat autoritatile, prin serviciul 112, cu privire la amplasarea unor bombe cu gaz sarin, in Bucuresti", au transmis, miercuri, reprezentantii Politiei Romane.La randul lor, reprezentantii DIICOT au precizat ca au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a barbatului.Acesta este suspectat de patru infractiuni de "alarmarea, prin orice mijloace si fara un motiv intemeiat, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol, a organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale sau de mentinere a ordinii publice, cu privire la folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice, radiologice ori la raspandirea sau folosirea de produse, substante, microorganisme, toxine ori materiale, de orice fel, de natura sa puna in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a animalelor sau mediul inconjurator ori sa cauzeze consecinte deosebit de grave"."In fapt, s-a retinut ca la data de 29 ianuarie 2019, ora 18:13, inculpatul P.C. a apelat serviciul 112, recomandandu-se ca fiind Said ben Laden, comunicand ca in zona Garii de Nord din Bucuresti si in zona Aeroportului Henry Coanda se afla doua recipiente cu gaz SARIN care vor sari in aer.In urma controlului pirotehnic efectuat de catre Serviciul Roman de Informatii si Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, in cele doua locuri in care s-a anuntat ca ar fi fost amplasate, s-a constatat ca amenintarea nu se confirma", au precizat procurorii DIICOT.Potrivit acestora,Astfel, la data de 18.04.2018, in jurul orei 17:50, el ar fi apelat S.N.U.A.U. 112, afirmand ca se afla in posesia unei cantitati de material explozibil pe care intentioneaza sa-l detoneze in Piata Unirii din Bucuresti.La data de 16 noiembrie 2018, ora 23:35, a apelat 112, ocazie cu care a comunicat operatorului ca in doua ore un avion al unei companii aeriene va exploda pe aeroportul Otopeni.De asemenea, la data de 19 decembrie 2018, orele 19:59 si 20:06, barbatul a sunat la 112 si a comunicat operatorului ca un avion al unei companii aeriene va sari in aer pe Aeroportul International Henri Coanda.