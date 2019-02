Cine e responsabil pentru amenintarea cu bomba de la RomaniaTV

Ziare.

Autorul amenintarii cu bomba este un fost ziarist din Timisoara, acesta fiind audiat la Politia Timis. Pe numele lui a fost intocmit un dosar penal pentru amenintare.Este vorba despre Ioan Alexandru Tatar, care a fost angajat in cadrul Radio Timisoara, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.Barbatul de 66 de ani este din Timisoara."Barbatul a fost audiat de catre colegii mei, nu a fost retinut. A fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de amenintare", a aratat, sambata, IPJ Timis.Membrii redactiei Romania TV au primit, vineri seara, un mail de amenintare in care scria "Veti sari in aer", informeaza Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI.Potrivit sursei citate, reprezentantii televizinii au sunat la 112, iar doua echipaje de la Brigada Antitero si politia au facut procedurile standard de verificare.In platou se afla ministrul Apararii, Gabriel Les.