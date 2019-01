Cineva a sunat la 112 si a anuntat ca a pus gaz sarin la Aeroportul Otopeni si Gara de Nord

Ziare.

Convorbirea a fost inregistrata la ora ora 17:40 in sistemul 112. La aeroport s-a constituit un comitet de criza, care a analizat situatia si a decis efectuarea unor verificari suplimentare in terminalul de pasageri.Programul curselor aeriene, ca de altfel intreaga activitate pe aeroport, nu au fost afectate, conform Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Activitatea feroviara in Gara de Nord se desfasoara normal in acest moment, iar trupele speciale fac acum verificari in urma apelului primit pe numarul de urgenta, conform CFR Infrastructura.