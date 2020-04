O bomba a fost gasita in localitatea Selimbar din Sibiu

Ziare.

"In cursul zilei de miercuri, in jurul orei 16:00, ca urmare a unui apel venit pe numarul de urgenta 112, echipa pirotehnica, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu, a intervenit de urgenta in localitatea Selimbar, in zona Parcului Industrial.La fata locului pirotehnicienii au efectuat cercetarea terenului, detectarea, dezgroparea, identificarea, ridicarea, transportul si depozitarea in conditii de siguranta, la depozitul special amenajat, in vederea distrugerii a unui element de munitie tip - bomba aruncator calibru 82 mm", a transmis ISU Sibiu.In zona Parcului Industrial Selimbar functioneaza una dintre marile zone comerciale ale Sibiului. In imediata apropiere se dezbolta mai multe ansambluri imobiliare.