"O bomba de aviatie de un sfert de tona, gasita langa Statia de inalta tensiune Isaccea".

Potrivit ISU Tulcea, bomba de aviatie cantareste aproximativ 250 de kilograme."Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea intervine pentru identificarea, cercetarea, ridicarea si distrugerea unui element de munitie neexplodata care a fost descoperit in apropierea Statiei de inalta tensiune Isaccea. Conform cercetarilor este vorba despre o bomba de aviatie de 250 de kilograme.Elementul de munitie urmeaza a fi transportat pe un teren din apropiere pentru a fi distrus in siguranta", arata ISU Tulcea.Potrivit sursei citate, in zona erau efectuate lucrari de extindere a retelei de inalta tensiune.Reprezentantii ISU Tulcea au mai spus ca munitia va fi distrusa in cursul zilei de vineri. bomba descoperita in cartierul Militari din Bucuresti , dar si cele sase bombe de aviatie de langa E 85, un drum intens circulat