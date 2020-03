O noua amenintare cu bomba la Veranda Mall: Toata lumea a fost evacuata, traficul a fost restrictionat UPDATE

UPDATE

"Astazi, in jurul orei 19:40, un barbat a anuntat prin apel 112, ca intr-un mall din sectorul 2 se afla un dispozitiv explozibil. La fata locului au sosit politisti ai Sectiei 8 si Brigazii Rutiere, care au procedat la evacuarea persoanelor prezente in locatie, precum si la restrictionarea traficului", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.Complexul comercial vizat este Veranda Mall."La acest moment specialisti ai Serviciului Pirotehnic din cadrul I.G.P.R., efectueaza verificari in complexul comercial", a mai transmis Politie Capitalei.La randul lor, reprezentantii SRI au precizat ca echipa pirotehnica face verificarile necesare.Apelul privind amplsarea unei bombe intr-un mall din Sectorul 2 din Bucuresti a fost fals, au anuntat, joi seara, reprezentantii Politiei Capitalei.