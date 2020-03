Un barbat a anuntat ca a gasit explozibil intr-o cladire in renovare din sectorul UPDATE Politia spune ca sunt mine antipersonal

UPDATE

Ziare.

com

Potrivit informatiilor furnizate de Politia Capitalei, apelul a avut loc in jurul orei 19,40. La fata locului au sosit politisti ai Sectiei 1 si Brigazii Rutiere care au restrictionat traficul in zona, informeaza Agerpres.Specialisti ai Serviciului Pirotehnic din cadrul IGPR au ajuns la fata locului si au efectuat verificari in imobilul respectiv pentru descoperi daca apelul se confirma.Politistii au gasit la subsolul imobilului in renovare mine antipersonal. Acestea nu aveau incarcatura explozibila, precizeaza Politia Capitalei, citata de Mediafax.Potrivit unei informari transmise de Politia Capitalei, in urma verificarilor s-a stabilit ca, dispozitivele gasite in subsolul imobilului in urma unor lucrari de reabilitare sunt mine antipersonal, fara incarcatura explozibila."Sunt folosite pentru exercitii specifice. Minele au fost ridicate de specialistii Serviciului Pirotehnic, iar politistii Sectiei 1 vor continua verificarile pentru stabilirea imprejurarilor in care aceste dispozitive au ajuns la respectiva adresa", anunta Politia Capitalei.