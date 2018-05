Proiectil exploziv descoperit in zona de birouri din nordul Capitalei (Galerie foto)

Ziare.

Traficul a fost restrictionat, iar angajatilor din zona initial li s-a spus sa stea departe de ferestre, iar apoi au fost scosi din cladiri.Contactata de, Diana Sarca, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, a spus ca politistii au asigurat zona pentru a permite interventia colegilor de la Unitatea Speciala de Interventii in Situatii de Urgenta Ciolpani."S-a restrictionat circulatia rutiera pe acel sector pentru a lasa posibilitatea colegilor sa actioneze. Sunt indrumate persoanele sa ocoleasca acea zona, acestea sunt masurile din competenta Politiei", ne-a declarat Diana Sarca.Lucian Apostol, purtatorul de cuvant al Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta - Ciolpani, a detaliat, pentru, care a fost situatia la fata locului."S-a gasit un proiectil exploziv de 120 mm, se efectuau sapaturi in zona de firma Acvatot, la reteaua de apa, inlocuiau niste tevi, in zona Soseaua Nordului, nr. 60. S-au luat masuri, Politia a incercuit zona, au indepartat oamenii din zona.Momentan nu mai exista niciun pericol, proiectilul a fost ridicat, dar echipele raman in zona. Firma mai are de sapat 10-20 de metri si pentru siguranta colegii mai stau in zona pana la incheierea lucrarilor", a declarat Apostol.