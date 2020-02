Stop apelurilor false la 112: Alerta cu bomba a mobilizat 5 institutii, 100 de specialisti si a afectat 1.000 de oameni

Ziare.

Institutiile explica ce a insemnat operatiunea de joi de la Veranda Mall, unde a fost o alerta falsa cu bomba, cate resurse au fost mobilizate si cum ar fi putut fi folosite altfel, pentru cetatenii care chiar aveau urgente "8 secunde a durat apelul la 112 prin care un barbat ameninta ca a pus o bomba la un mall din Bucuresti. 5 institutii au intrat in alerta. 100 de specialisti s-au mobilizat la fata locului. 2 ore a durat interventia echipajelor. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din mall.Apelul la 112 a fost facut la ora 12:17:59 de pe o cartela prepay. Sub umbrela anonimatului au fost alertate inutil echipajele de interventie , activitatea si traficul in zona au fost perturbate. Cei evacuati au trait momente de panica, iar acum Politia face cercetari pentru a stabili cine se face vinovat.Apelarea numarului unic de urgenta 112 in situatii care nu reprezinta un pericol pentru viata, proprietate sau mediu, produce intarzieri in preluarea apelurilor care anunta urgente reale. Apelarea falsa poate irosi clipe din viata altei persoane care suna dupa ajutor, poate impiedica sau intarzia salvatorii sa ajunga la un om aflat in pericol si, uneori, acel om poate fi cineva drag tie!", se arata in comunicatul semnat de cele 5 institutii.