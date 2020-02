Un mall din Bucuresti a fost evacuat dupa o alerta cu bomba (Foto) UPDATE

UPDATE

Foto: Ziare.com

Este vorba despre Veranda Mall din zona Obor, Sectorul 2.Alerta a fost data de Serviciul Roman de Informatii (SRI).La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de la politie si pompieri. De asemenea,sunt prezente fortele Serviciului Roman de Informatii precum si ale Serviciului Pirotehnic din cadrul I.G.P.R..Politia Capitalei a anuntat ca in jurul orei 12:20 o persoana a anutat prin apel 112 ca a pus un dispozitiv explozibil intr-un mall din Sectorul 2.Persoana care a sunat la 112 nu a dat detalii despre locul in care bomba ar fi fost amplasata, asa ca tot mall-ul a fost evacuat.Conform unor surse, fiecare magazin este verificat de fortele speciale impreuna cu cate un reprezentant al firmei respective, care le descuie usa.- Alerta cu bomba s-a dovedit a fi una falsa."Controlul pirotehnic s-a incheiat fara elemente de interes", a transmis SRI.Angajatii mall-ului, care au asteptat peste 2 ore in strada, au fost lasati sa intre inapoi in magazine.Ulterior, conducerea mall-ului a remis un comunicat de presa in care a precizat ca incidentul s-a dovedit a fi o alarma falsa, iar activitatea centrului comercial a fost reluata conform programului obisnuit."Astazi, in jurul orei 12:00, la Veranda Mall a fost sezisat un posibil incident, prin intermediul unui apel la serviciul de urgenta 112. S-au urmat procedurile de evacuare in siguranta a clientilor si personalului. Echipajele de interventie ale ISU au cercetat zona si au concluzionat ca nu exista niciun pericol real.Ne cerem scuze clientilor pentru inconvenientele create si le multumim tuturor pentru intelegere si cooperarea exemplara de care au dat dovada. Activitatea centrului comercial, inclusiv a cinematografului, a fost reluata conform programului obisnuit si am decis sa le oferim tuturor clientilor acces gratuit in parcare pe tot parcursul zilei", a declarat Maria Craciun, Center Manager Veranda Mall.