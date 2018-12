Ambulantieri pusi sub control judiciar, dupa ce si-au insusit combustibil de la autospecialele din dotare

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Olt, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia a pus in miscare, luni, actiunea penala fata de un numar de 15 inculpati, ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Corabia, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals si uz de fals.Acestora le este interzisa si exercitarea profesiei pe o perioada de 60 de zile.In luna august, politistii din judetul Olt au facut 17 perchezitii la sediul Ambulantei si la locuintele mai multor persoane banuite ca, in perioada 2015-2018, si-ar fi insusit, in mod repetat, combustibil din cota alocata lunar autospecialelor din dotare, prejudiciind astfel bugetul institutiei.