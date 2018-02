Ambulantierul care a carat o batrana in spate trebuie sa le dea explicatii superiorilor

Ziare.

Calin Potor, medic de urgenta la serviciul judetean de ambulanta Alba, a dat cateva declaratii privind evenimentul din Arieseni.El povesteste ca, din punct de vedere al protocolului, colegul sau trebuia sa anunte dispeceratul si sa astepte pana vine un echipaj SMURD la fata locului, potrivit Observator "Stiau ca masina respectiva era in misiune, pentru ca auzisera prin radio, iar sansele ca acel echipaj sa ajunga la ei in timp util erau relativ mici. De aceea, au decis sa faca ce a fost mai bine pentru pacient", spune Potor.El isi apara colegul si spune a facut un gest de eroism, care exprima grija, respect si dragoste fata de pacienti. Insa superiorii ambulantierului nu par sa aiba aceeasi parere."Pacienta a ajuns la spital in conditii foarte bune, a primit tratament la timp, este in afara oricarui pericol, si acum echipajul asteapta multumirile (intre ghilimele), daca vor veni pe cale ierarhica superioara, pentru ca nu au facut apel la dispecerat", a mai afirmat medicul Calin Potor.Managerul general al Serviciului de Ambulanta Alba, medicul Marius Sulutiu, a declarat pentru Adevarul ca, despre care a aflat din presa.El a mai spus ca niciunul dintre cei implicati in eveniment nu va fi sanctionat pentru ca viata pacientei nu a fost pusa in pericol.Marius Sulutiu a afirmat ca "sunt printre cei mai buni oameni ai echipei", dar li se va mai explica o data protocolul, nu doar lor, ci tuturor angajatilor din substatiile din zonele montane.Amintim ca ambulantierul Dumitru Ignat a carat o pacienta in spate, o jumatate de kilometru, deoarece ambulanta nu a putut ajunge pana in fata casa ei , din cauza drumului impracticabil.