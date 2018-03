Ancheta la Ambulanta Arges: O asistenta a luat la spital agresorul, dar a lasat acasa victima injunghiata

Ziare.

Directorul Ambulantei Arges, Marian Hiru, a declarat ca Ambulanta a fost solicitata, joi, la un caz de agresiune, fara a se preciza gravitatea leziunilor.Un echipaj de la Ambulanta Topoloveni s-a deplasat la locul solicitarii, unde a gasit o femeie injunghiata in gat si in torace."A acceptat cu greu primul ajutor si a refuzat deplasarea la spital. A mai fost gasit un barbat care a incercat sa se sinucida, avand o plaga injunghiata in zona inimii", a declarat Hiru.Asistenta medicala prezenta la caz a gasit barbatul incatusat, la fata locului fiind si Politia."L-a perfuzat, pansat si a plecat cu el spre spital. La cateva sute de metri, pacientul a bruscat asistenta. A vrut sa coboare. In cele din urma a fost convins si transportat la UPU Pitesti", a spus seful Ambulantei Arges.Femeia, desi injunghiata, a fost preluata ulterior de un alt echipaj.Marian Hiru a declarat ca a fost inceputa o ancheta disciplinara pentru a se stabili de ce primul echipaj nu a anuntat ca este nevoie si de un alt echipaj medical si daca a fost respectat protocolul in astfel de situatii.