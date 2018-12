Asociatia barbosilor a donat o ambulanta la Cluj

Ziare.

Medicii de la SMURD au fost coplesiti de emotii cand au vazut ce cadou au primit de la Mos Craciun, arata TVR 1.Ambulanta a costat 120.000 de euro, iar pentru a strange banii Asociatia Beard Brothers a inceput o campanie la inceputul anului. Oamenii au organizat mai multe evenimente caritabile in acest scop.Cei de la asociatie spun ca nu se vor opri aici si ca vor mai strange bani pentru inca o ambulanta.Ambulantele de la SMURD au o multime de probleme. La inceputul lunii februarie, raportul anual SMURD a dezvaluit o serie de informatii ingrijoratoare despre echipamentele si vehiculele SMURD, arata asociatia Beard Brothers "Cele mai importante probleme sunt legate de ambulantele cu care lucram si aparatura de pe ele, sunt ambulante vechi cu aparatura veche. Problemele apar cand mergi la o interventie si constati, pe drum, ca ambulanta nu mai trage si ceri dispeceratului sa trimita alta. Sunt si situatii si mai grave cand ajungi la caz si se defecteaza ambulanta cu un pacient in stare critica in masina, atunci esti intr-o situatie disperata", a spus medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu."La capitolul ambulante stam cel mai prost, avem o singura ambulanta cu vechime de 6 ani in interventie, restul sunt de la 7 ani in sus. Se strica frecvent, au fost ambulante stricate, nu am avut bani sa le reparam si, astfel, au fost zone din judet care nu au mai fost acoperite", a adaugat seful ISU Cluj, Ion Moldovan.