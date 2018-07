Doua unitati SMURD importante ar urma sa fie desfiintate. Primariile nu mai au bani, MAI le ignora

Inchise in doua luni

La situatia aceasta a ajuns pentru ca pentru ca primariile nu mai au bani sa le finanteze, iar solicitarile facute catre Ministerul Afacerilor Interne de a prelua personalul nu au primit niciun raspuns.Bazele SMURD din Nadlac si Vinga sunt singurele din judetul Arad care sunt finantate de primarii, restul fiind ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, insa edilii locali au anuntat, luni, ca nu mai pot asigura resursele financiare necesare.Conform reprezentantilor orasului Nadlac si comunei Vinga, cele doua baze acopera, in general, evenimente care nu au legatura cu locuitorii, fiind vorba mai ales de evenimente rutiere, insa anual se aloca sute de mii de lei din bugetele locale pentru a sustine acest serviciu.SMURD Nadlac acopera zona Pecica, Semlac, Seitin, Peregu Mare si o parte din autostrada Nadlac - Timisoara, iar SMURD Vinga acopera zona Sagu, Secusigiu, Felnac, Zadareni, Fantanele, Frumuseni si Zabrani si un segment din DN 69 Arad-Timisoara.Conform autoritatilor, cele doua unitati au avut impreuna aproximativ 13.000 de interventii din 2010, de la infiintare, in medie 1.600 pe an, fiind considerate foarte importante, in conditiile in care se intervine pe autostrada si DN 69, doua cai rutiere intens circulate."Am facut toate demersurile legale pe care putem sa le facem. Din pacate, nu am gasit o solutie, nici din partea noastra, care era cea financiara, nici din partea organelor carora ne-am adresat. S-a intrezarit o posibilitate ca personalul incadrat la SMURD Nadlac sa treaca in structura MAI. Toti cei care activeaza in SMURD Nadlac au semnat dorinta de a se transfera la MAI, insa pana in prezent nu exista niciun raspuns in acest sens", a declarat, luni, viceprimarul orasului Nadlac, Somrak Dusan."Nu mai putem continua sa sustine activitatea din cauza lipsei de fonduri. In maxim doua luni de zile nu vom mai avea bani pentru SMURD Vinga si probabil vom da o hotarare de consiliu local privind renuntarea la acest serviciu. Am facut cel putin doua adrese catre Ministerul Sanatatii, am avut o intalnire anul trecut la Prefectura Arad si o intalnire cu reprezentantii ISU in care ni s-a promis ca se va rezolva problema.S-au facut acordurile de catre angajatii primariei ca sunt de acord sa fie preluati de ISU, dar a ramas la acest stadiu. Am primit ultimul raspuns ca va trebui un proiect de lege, o initiativa parlamentara, dar asta reprezinta o cale lunga de a rezolva problema", a declarat, la randul sau, primarul orasului Vinga, Ioan Negrei.Reprezentantii ISU Arad au precizat ca au fost facute demersuri la MAI pentru suplimentarea statului de functii cu 24 de pozitii, dar nu s-a primit niciun raspuns pana in prezent.Si presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, declara ca primariile au incercat sa transfere personalul SMURD la ISU Arad, insa fara rezultat."Cadrul legislativ nu permite ca serviciul SMURD sa fie preluat de ISU. Fac apel la parlamentarii de Arad, deoarece este nevoie de o initiativa parlamentara, un proiect de lege, pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata", a spus Cionca."Faptul ca serviciul SMURD este pregatit sa intervina la accidente, care pe autostrada in majoritatea cazurilor sunt grave, inseamna o sansa la viata pentru victime", a adaugat seful CJ Arad.Edilii locali spun ca finantarea SMURD pune "o presiune uriasa pe buget". La Nadlac, de exemplu, se aloca anual aproximativ 500.000 de lei pentru acest serviciu, suma care este mai mare decat chiriile platite pentru cele sapte cladiri in care functioneaza scolile si care apartin unor culte religioase.De cateva zile, activitatea SMURD Nadlac este suspendata, pentru ca singura autospeciala de interventie a fost implicata intr-un accident si nu mai poate fi utilizata.