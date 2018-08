Firea anunta ca a fost semnat contractul pentru achizitia a 106 ambulante, care vor fi folosite de SABIF

Ziare.

Ambulantele marca Volkswagen vor fi distribuite de firma DeltaMed pe parcursul unui an, primele ambulante urmand sa fie livrate in luna noiembrie a acestui an, o alta transa va intra in dotarea SABIf in luna februarie a anului viitor, in mai si ultimele in luna iulie. Valoarea totala a contractului este 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro este suma din dividendele de la Apa Nova, iar restul din buget."Aceste ambulante sunt marca Volkswagen si vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, incepand cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate pana in luna februarie, minimum 62 de ambulante tip B si 12 ambulante tip C. Pana in mai 2019 vor mai fi livrate minimum 13 ambulante tip B si minimum doua tip C. Pana in iulie vor mai fi livrate si celelalte 14 bucati tip B si trei tip C.Valoarea totala a acestui contract este de 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro este suma provenita din dividendele cuvenite Primariei Capitalei din contractul pe care il derulam cu Apa Nova si restul de 4,1 de milioane de euro fiind din bugetul propriu. Aceste 106 ambulante de urgenta raman in proprietatea Primariei Capitalei, dar ele vor fi folosite de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, care are mare nevoie de innoirea parcului de ambulante", a declarat miercuri primarul Capitalei Gabriela Firea, intr-o conferinta de presa.Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are in dotare 108 masini, 80 la suta dintre ele avand depasita durata de folosinta, a precizat directorul SABIf Alis Grasu. Potrivit acesteia, multe dintre ambulante au deja 16 ani vechime."Acestea ar fi trebuit casate, scoase din folosinta. Vom primi ambulante noi care vor inlocui ambulantele mai vechi de 11 ani, avem chiar si ambulante care au intrat in al 16-lea an de utilizare. Pe unele le vom pastra in perfecta stare de functionare, care rezerva, pentru a putea suplimenta capacitatea de interventie", a spus Alis Grasu.Consilierii generali si-au dat, la sfarsitul lunii septembrie anul trecut, acordul de principiu pentru achizitionarea ambulantelor pentru Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIf) . Managerul SABIf, Alis Grasu, spunea anul trecut ca ultima achizitie de ambulante s-a facut in urma cu trei ani, cand Serviciul a primit de la Ministerul Sanatatii o ambulanta.