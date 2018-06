Focsani: O femeie a nascut pe strada, dupa ce un taximetrist a refuzat s-o duca la spital

Ziare.

Se pare ca nasterea s-a produs la putin timp dupa ce un taximetrist a refuzat sa transporte la spital femeia care avea dureri.Mama a nascut un copil perfect sanatos pe un spatiu verde din vecinatatea statiei de taxi.Incidentul a avut loc in jurul orei 1:00, intr-un cartier din Focsani. Dupa ce ar fi fost refuzata de taximetrist, femeia insotita de doi tineri s-a asezat pe iarba si a nascut o fetita.Un sofer care trecea prin zona a vazut ce s-a intamplat, a sunat la 112 si a ajutat-o pe femeia care intrase in stare de soc. Echipajul de la ambulanta care a ajuns la fata locului a taiat cordonul ombilical si apoi i-a transportat pe cei doi la spital. Mama si fetita ei sunt acum in afara oricarui pericol."Mama si copilul sunt bine, sunt internati, dar starea lor este buna. Am inteles ca femeia de 33 de ani nu se astepta sa nasca atat de rapid, a fost ceva neasteptat, ea are experienta, este la a treia nastere. Copilul este perfect sanatos, este o fetita de aproape trei kilograme. Ea a nascut in timp ce astepta salvarea, medicul de pe ambulanta i-a taiat cordonul ombilical", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Focsani, Alina Cosma.Mama si copilul vor mai ramane cateva zile la spitalul din Focsani.