Guvernul a dat unda verde sa fie cumparate 1.200 de ambulante si sa fie asigurate tratamente noi

"Se vor achizitiona 242 ambulante de tip A, 375 ambulante de tip B4x2, 505 ambulante de tip B4x4 si 122 ambulante de tip C, in valoare totala de 476.857.000 lei. Achizitia autospecialelor va fi efectuata in cadrul unor proiecte prin care se urmareste imbunatatirea capacitatii de interventie la urgentele medicale in Regiunile Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est si Centru", se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Proiectele au fost depuse spre finantare din fondurile Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 si au ca scop cresterea calitatii serviciilor medicale din faza prespitaliceasca, prin imbunatatirea nivelului de dotare cu echipamente de transport si alte echipamente specifice pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si prim-ajutor calificat, respectiv operationalizarea de echipaje noi ale SMURD, prin dotarea acestora cu o parte dintre echipamentele noi achizitionate.Potrivit MAI, finantarea proiectelor se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, in limita sumelor anuale aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Afacerilor Interne va raspunde de modul de implementare al acestora.Totodata, Guvernul a aprobat azi si o hotarare care prevede reorganizarea Programului national de diabet zaharat derulat de CNAS, anunta Ministerul Sanatatii, precizand ca prin acest act si pacientii cu epilepsie rezistenta la tratament vor beneficia de un nou dispozitiv medical de stimulare cerebrala profunda."La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat astazi o Hotarare de Guvern care prevede reorganizarea Programului national de diabet zaharat derulat de CNAS si finantat din bugetul Fondului National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS), in scopul asigurarii accesului bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent la mijloace eficiente de monitorizare si control a nivelului glicemiei", se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX de Ministerul Sanatatii.Astfel, structura Programului national de diabet va cuprinde doua subprograme distincte: subprogramul de diabet zaharat tip 1 si subprogramul de diabet zaharat tip 2 si alte tipuri de diabet zaharat."Actul normativ reglementeaza cadrul legal pentru acordarea unor dispozitive medicale moderne pentru pacientii cu diabet zaharat tip 1. Este vorba despre sisteme de monitorizare continua a glicemiei si sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei, precum si a materialelor consumabile aferente acestora. Se estimeaza ca, printre beneficiarii acestor dispozitive sunt si 3600 de copii", se mai arata in comunicatul de presa.Totodata, sursa citata mai precizeaza ca pacientii cu diabet zaharat vor avea acces la dispozitivele medicale pe baza unor criterii elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii."In primul rand, masura aprobata de Guvern astazi (joi, n.red.) va duce la o imbunatatire a calitatii vietii pacientilor care sufera de aceasta afectiune. De asemenea, pe termen lung, estimam si o scadere a costurilor pentru tratamentele complicatiilor acute si cronice cauzate de lipsa unei monitorizari optime a valorilor glicemiei", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.De asemenea, prin actul normativ aprobat de Guvern, a fost introdus si un nou dispozitiv medical in Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos. Este vorba despre dispozitivul de stimulare cerebrala profunda ce va fi acordat bolnavilor cu epilepsie rezistenta la tratament medicamentos."Prin introducerea acestui dispozitiv, pacientii cu epilepsie rezistenta la tratament medicamentos au la dispozitie toate cele trei proceduri disponibile in practica medicala. In acest fel, cazurile care pana acum necesitau tratament in strainatate, vor putea fi rezolvate in tara", a mai declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.