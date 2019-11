Managerul Ambulantei Teleorman a fost revocat, luni, de Pintea, iar marti i s-a spus ca e o eroare

Ziare.

Sorina Pintea a semnat in ultima sa zi de mandat un ordin de revocare a managerului Serviciului Judetean de Ambulanta Teleorman, Cristian Popescu.Marti, acesta a fost sunat de reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si i s-a spus ca revocarea a fost o eroare."Da, am fost revocat de doamna Pintea in ultima ei zi la minister. Chiar acum am fost sunat sa mi se spuna ca totul a fost o eroare. Dar ordinul a fost emis si, legal, eu acum nu mai sunt managerul acestui serviciu. Eu nu inteleg de ce se intampla toate astea, e o situatie pe care eu nu o inteleg", a declarat Cristian Popescu.Acesta a fost revocat pentru ca nu ar indeplini conditiile de vechime necesare ocuparii postului.De altfel, Sorina Pintea a mai incercat revocarea lui Cristian Popescu si in trecut, dar pentru ca nu i s-a gasit inlocuitor, a ramas in functie.In luna mai, cateva zeci de angajati de la Ambulanta Teleorman au protestat in curtea institutiei, dupa ce Popescu a fost revocat si atunci din functie."Eu cand am fost numit, alta era legislatia pentru numire si, dupa un an de zile, s-a schimbat si prevedea ca managerul sa aiba o vechime de 6 ani si 6 luni, eu am trei ani si jumatate, acesta fiind si motivul pentru care n-am putut sa ma inscriu la concurs. Au fost niste sesizari din partea presei locale", spunea atunci Cristian Popescu.Potrivit acestuia, niciunul dintre colegii sai nu indeplineste conditiile cerute de lege pentru a ocupa acest post: "Acum s-au pomenit ca au semnat ordinul de revocare, dar nu au inlocuitor, fiindca nimeni din cadrul institutiei nu indeplineste criteriile impuse de functie".