Mesajul printului Charles pentru romani: Sunt mandru de voi. Fac tot ce imi sta in putinta pentru a va ajuta

Ziare.

com

"Doamnelor si domnilor, dragi voluntari aidin Romania si toti mestesugarii care au ajutat, toti cei ce au pregatit mancare si au oferit locuri de cazare, toti sponsorii minunati ai proiectului din Romania, toate autoritatile care si-au oferit sprijinul,Doresc doar sapentru ce ati facut in ultimii ani pentru a salva atat de multe dintre monumentele frumoase, dar grav amenintate din tara voastra.Este o realizare remarcabila si nu e deloc surprinzator sa aud ca devotamentul vostru a fost recunoscut de 'Europa Nostra' si ca ati castigat un premiu pentru toata munca voastra plina de inspiratie pentru altii.Ca o recunoastere a acestui fapt, am dorit in mod deosebit sasi sa va spun cat de mandru sunt de tot ceea ce faceti.Ba chiar pot spune ca sunt si mai mandru stiind ca in mijlocul crizei create de aceasta pandemie,, precum si alimente si mancare pentru medicii de la spitalul judetean din Sibiu si masti, viziere si manusi pentru medicii de la spitalele din Agnita si Medias.Castigarea acestui prestigios premiu estesi stiu prea bine cat de binemeritat este el, caci am vazut cu propriii mei ochi cat de multe lucruri ati realizat.Ma gandesc la toate acele frumoase biserici de lemn ale caror acoperisuri din sindrila le-ati reparat cu meticulozitate, conservand astfel picturile bizantine din interior; la morile de apa si la fortificatiile medievale, dar si la ruinele dacice si la unele statii CFR, toate salvate sau reparate.Munca enorma pe care ati facut-o pentrueste un izvor de inspiratie pentru noi toti si, sper eu, va fi o inspiratie si un exemplu pentru mai multi oameni ca voi din alte tari care sa va calce pe urme.Trebuie sa spun ca pentru mine a fost minunat sa vad cu cata grija faceti totul si cum tineti seama de fiecare detaliu.A fost, de asemenea, un privilegiu pentru mine sa intalnesc specialistii implicati care, folosindu-si cunostintele extraordinare acumulate de-a lungul anilor, au venit sa ajute, sa incurajeze si sa ii invete si pe altii.Transmiterea acestor cunostinte din generatie in generatie este esentiala si, de pilda, eu am fost extrem de impresionat de felul in care copacii de langa cladirile istorice au primit un tratament special si au fost pastrati si ei - de exemplu, la biserica din Luncsoara.Acesta poate parea un detaliu minor, dar- si, in acest caz, copacii au un rol important, fiindca ajuta la reducerea umiditatii solului, iar in vremurile de demult atrageau fulgerele, ca sa nu loveasca turla bisericii.si am avut norocul sa vad o parte din ea in decursul vizitelor mele in Romania din ultimii douazeci de ani.De aceea, voi continua sasi care reprezinta o parte unica a patrimoniului cultural, al vostru si al Europei.Nu pot decat sapentru a salva aceasta mostenire exceptionala, astfel incat ea sa poata fi admirata si de generatiile viitoare, care sa invete lectii valoroase despre durabilitatea si eternitatea traditiilor vii.Ma rog din tot sufletul casi acestui virus teribil si ca, odata ce norul de acum va fi trecut, sa putem cu totii sa ne intoarcem la vremuri mai fericite si mai insorite - poate, nu se stie niciodata -, intelegand mai bine importanta de a lucra in armonie cu Natura si de a redescoperi intelepciunea si cunostintele stravechi pe care voi le folositi cu atata eficienta in toate eforturile voastre de a contribui la conservarea frumusetii unice a satelor si a padurilor Romaniei.", este mesajul integral al printului de Wales.(Mesajul video: https://youtu.be/G1PdYNe-6Ls Proiectul "Ambulanta pentru monumente" , derulat in judetele Alba, Brasov, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, a castigat Premiul European pentru Patrimoniu 2020, fiind laureat la categoria Educatie, Formare si Constientizare.De asemenea, proiectul a intrat in competitie pentru "Premiul Publicului" care se acorda prin vot, incepand de astazi AICI Gala de decernare a premiilor va avea loc la Bruxelles in 2021, cu participarea inalt reprezentantilor Comisiei Europene si Europa Nostra, anunta reprezentantii proiectului intr-un comunicat remis joi Ziare.com.