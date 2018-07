O ambulanta fara semnale a omorat un barbat pe o trecere de pietoni din Tecuci

Ziare.

com

"Ambulanta transporta o pacienta de la Umbraresti, care prezenta crize comitiale, iar in municipiul Tecuci, a lovit un barbat de 62 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni. La volan se afla un ambulantier, in varsta de 51 de ani, si am inteles ca ambulanta nu avea semnalele acustice si luminoase pornite.Barbatul accidentat a fost preluat imediat in ambulanta implicata in accident , supus manevrelor de resuscitare si transportat la spital, dar din pacate el a decedat. Noi am demarat o ancheta interna in privinta ambulantierului si risca desfacerea contractului de munca daca va fi gasit vinovat. Este regretabil, ambulantierul lucreaza la noi din anul 2000 si nu stiu sa fi avut vreo abatere", a declarat dr Mihai Polinschi, seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati.In acest caz, politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa."Este vorba despre un accident rutier, in urma caruia un barbat, aflat pe o trecere de pietoni din municipiul Tecuci, a fost lovit de o ambulanta, iar ulterior el a decedat la spital.Din cercetari reiese ca ambulanta nu avea semnalele acustice si luminoase pornite, insa nivelul urgentei nu impunea acest lucru. S-a deschis in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat Iulian Unguru, subcomisar de politie in cadrul IPJ Galati.