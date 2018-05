O asistenta de pe ambulanta a fost bagat in spital de un barbat beat pe care il ajuta

Ziare.

Politistii din Moreni au fost sesizati, luni seara, ca o femeie de 37 de ani, personal medical in cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Dambovita, a fost lovita in timpul unei interventii.Ambulanta fusese solicitata de trecatori care au observat ca un barbat zace inconstient pe un trotuar din Moreni. Intre timp, barbatul de 49 de ani si-a revenit si a lovit asistenta cu piciorul in cap, in timp ce aceasta ii acorda ingrijiri medicale, potrivit Politiei Dambovita.Asistenta a fost transportata la spitalul din Targoviste si a ramas internata, iar barbatul este cercetat pentru lovire sau alte violente.De asemenea, a fost sesizat si Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita.