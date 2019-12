O fetita aflata in coma a fost tinuta cu orele in UPU. Ambulanta a ratat intalnirea cu elicopterul SMURD

Ziare.

Fata de 11 ani a fost grav ranita, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier provocat chiar de tatal ei, care s-a urcat baut la volan. In urma impactului, fetita a intrat in coma de gradul 3, spun autoritatile din Valcea, iar la fata locului a fost solicitat un elicopter SMURD.Elicopterul SMURD Craiova a ajuns la Valcea, dar a facut cale-ntoarsa fara pacient. Cristina Geormaneanu, medicul de garda de la SMURD Craiova, a declarat ca ambulanta nu a ajuns la locul stabilit de intalnire, iar elicopterul a decolat dupa 10 minute de asteptare pentru ca apunea soarele."Elicopterul SMURD a fost solicitat pentru accidentul de la Govora, cu un pacient copil de aproximativ 10 ani, in stare grava. In zbor, am fost redirectionati catre Ramnicu Valcea pentru a ne intalni cu echipajul SAJ Valcea care a preluat copilul de la locul accidentului. Elicopterul a decolat de pe Aeroportul Craiova la ora 16.03. La Ramnicu Valcea am aterizat la 16.38 si la ora 16.48 am decolat, fara pacient la bord, intrucat echipajul Ambulantei nu ajunsese cu pacientul la locul de intalnire stabilit.(...) Conform reglementarilor in vigoare, elicopterul SMURD aterizeaza si decoleaza, dupa apusul soarelui, de pe aeroport pe aeroport. La Ramnicu Valcea nu este aeroport, este un punct de aterizare", a spus Cristina Geormaneanu.Reprezentantii SAJ Valcea au declarat ca timpul de intalnire a fost foarte scurt, iar ambulanta nu a putut ajunge la timp din cauza gravitatii cazului, dar si a drumurilor proaste si aglomerate."Li s-a dat un timp foarte scurt in care trebuiau sa ajunga pentru ca apunea soarele. Gravitatea cazului... dureaza pana pregatesti un astfel de caz si colegii mei nu s-au incadrat in cele 10-20 de minute, asa ca au ratat intalnirea cu elicopterul. La politrauma pe care o are pacientul si la TCC-ul asta grav, oricat ai vrea sa conduci de repede, drumurile sunt cum sunt, circulatia este cum este... nu te poti incadra in acel interval care ti se da, tot timpul. N-au reusit sa se sincronizeze, fiind timpul prea scurt", a spus Adrian Popescu, purtatorul de cuvant SAJ Valcea.Potrivit acestuia, s-a cautat o alta solutie pentru transportarea pacientei la Bucuresti, pe sosea. Serviciul de Ambulanta Valcea nu are, insa, o ambulanta potrivita, asa ca, s-a cerut in judetele invecinate o masina dotata cu terapie-intensiva mobila."Ambulanta Valcea nu are masina cu terapie intensiva mobila. SAJ Valcea are doar ambulante tip C2. C1 sau terapie intensiva mobila e maximum posibil in materie de transport terestru. Nu avem asa ceva", a declarat Adrian Popescu.Potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Dan Ponoran, fetita a plecat, in cele din urma, cu o ambulanta spre Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni din Bucuresti.