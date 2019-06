Oradea: Asistenta de pe ambulanta, lovita in cap de sotia pacientului la care se deplasase

Ziare.

Seful UPU- SMURD Bihor, Hadrian Borcea, a declarat ca asistenta a suferit o agresiune, dar nu a avut nevoie de ingrijiri medicale si nu a ajuns in UPU.Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat ca politistii au intervenit in urma unui apel la 112, iar asistenta medicala a declarat ca nu doreste sa depuna plangere penala.Astfel, femeia care a lovit-o a fost sanctionata cu 1.000 de lei.Surse locale au declarat ca sotia pacientului a lovit asistenta in cap, in timp ce injura medicii in general.