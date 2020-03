Protest la Ambulanta Mehedinti, dupa ce un pacient a iesit pozitiv la Covid-19: Se stie ca domnii de la DSP n-au raportat la minister problemele? Au raportat doar ce a dat bine

Ziare.

Medici, asistenti medicali si ambulantieri au protestat si ai cerut sa fie testati. Acestia au acuzat DSP Mehedinti ca atunci cand au facut ancheta epidemiologica in cazul barbatului diagnosticat cu infectie cu coronavirus nu au inclus si angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Angajatii de la Ambulanta sustin ca nestiind daca au contactat sau nu virusul ucigas pot imbolnavi si alti pacienti. "Vrem sa fim testati pentru ca noi avem constiinta. Stim ce inseamna sa intri in casa altuia", a spus o angajata a SAJ Mehedinti."Se stie ca domnii de la DSP n-au raportat la minister, la Bucuresti, problemele cu Ambulanta? Au raportat doar ce le-a convenit lor, ce a dat bine", au strigat alti angajati.O asistenta medicala, angajata a Ambulantei Mehedinti, a declarat, pentru MEDIAFAX, sub protectia anonimatului, ca barbatul diagnosticat in data de 28 martie cu COVID -19 a intrat in contact cu sase angajati ai SAJ Mehedinti. Potrivit asistentei, barbatul nu a spus ca ar putea fi suspect de infectie cu noul coronavirus, asa ca echipajele nu au purtat costume speciale.Pacientul a fost dus la UPU in data de 24 martie, de catre un echipaj de Salvare, apoi a fost trimis la un alt spital, cu un alt echipaj, apoi dus acasa. Dupa doua zile, in 26 martie, pentru ca starea lui s-a inrautatit, a fost solicitata din nou Ambulanta care l-a adus la Urgenta Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin.Toti cei sase angajati, printre care si un medic, au fost trimisi in izolare, sambata seara."Ne-am speriat pentru ca sase colegi care au intrat in contact cu acel barbat au fost trimisi la izolare. Noi mergem cu masca si manusi. Dispeceratul ne spune: 'va pregatiti cu masca si manusi' sau 'va pregatiti pentru combinezoane' pentru persoane care prezinta simptome. In acel caz n-au folosit combinezon. Doar manusi si masca. (...) In acel caz a fost o simpla raceala. Noi vrem sa fim testati ca suntem un pericol pentru cetateni. Cei de la DSP au zis ca nu putem sa fim testati, ca o sa-i testeze pe cei sase colegi care au venit in contact direct cu pacientul. (...) Au fost trei echipaje pentru ca pacientul a fost plimbat de la domiciliu la UPU, de la UPU la TBC sau 'contagioase', nu stiu exact, si dupa aceea a plecat acasa ca e o simpla raceala. Dupa aceea s-a intors la spital, tot cu Ambulanta, cu o stare inrautatita, a fost intubat, i s-a recoltat si in seara asta i-a venit pozitiv rezultatul", a declarat, pentru MEDIAFAX, o angajata a SAJ Mehedinti.Barbatul diagnosticat cu COVID-19 a fost transferat, sambata seara, la Sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Acesta este in stare grava, potrivit reprezentantilor SJU Drobeta Turnu Severin.