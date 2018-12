Soferii de ambulanta din Corabia, care furau combustibil, ar putea fi vinovati de moartea a 8 pacienti

Ziare.

com

Mai exact, procurorul a explicat ca investigheaza opt decese survenite in perioada 2013-2018 din cauza ca s-a intervenit cu intarziere.Marian Sorin Lia a explicat ca este posibil ca unii dintre pacienti sa fi murit pentru ca ambulantierii mergeau foarte incet si ca trebuie sa se investigheze daca exista cu adevarat o legatura intre viteza redusa si survenirea deceselor."Deplasarea trebuie facuta intr-un anumit regim de viteza, iar pentru acel regim de viteza exista un anumit consum. Daca nu se deplasau cu viteza respectiva, consumau mai putin, iar diferenta de combustibil si-o insuseau", a declarat procurorul Marian Sorin Lia la Digi24.Procurorul a dezmintit informatia ca Serviciul de Ambulanta Corabia nu mai poate functiona dupa ce cei 13 ambulantieri au fost acuzati de delapidare, fals si uz de fals si le-a fost interzisa exercitarea profesiei pe o perioada de 60 de zile.Marian Sorin Lia a explicat ca au fost cercetati 15 ambulantieri si ca masurile au fost luate fata de cei 13, dar ca oricum Serviciul de Ambulanta Corabia mai are si alti angajati.Si directorul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt, doctorul Radu Nuca, a declarat miercuri, pentru News.ro, ca vor fi trimisi ambulantieri din alte localitati astfel ca activitatea sa nu aiba de suferit."Am luat deja masuri in acest sens. Am mobilizat conducatorii auto din Serviciul de Ambulanta din statia Caracal, din statia Slatina, am transferat din compartimentul de transport conducatori auto cu diploma de ambulantier pe urgenta. Vom acorda ore suplimentare si se suplineste activitatea fara sa fie perturbata la Corabia. Graficul intocmit pentru luna decembrie va fi respectat intocmai", a spus acesta.