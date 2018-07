Sorina Pintea il contrazice pe Arafat: Nu sunt suficiente ambulante pe litoral, am sa-l informez si eu

Ziare.

com

Sorina Pintea a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca o alta problema identificata este legata de ambulante."Legat de ambulante, pentru ca si asta este o problema, Serviciul Judetean de Ambulanta este in subordinea Ministerului Sanatatii, dar achizitia de ambulante este facuta de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, de catre domnul ministru secretar de stat Arafat. Din informatiile pe care le am, si sunt destul de proaspete pentru ca ieri am avut o discutie cu dansul, la doua tipuri exista contestatii in instanta Am inceput licitatiile inainte sa se modifice legea achizitiilor si atunci procedura aceasta de contestare vad ca ne tine destul de mult pe loc. Pana atunci au fost detasate echipaje SMURD suplimentare, dar se pare ca nu este suficient din ce am constatat aici, va trebui sa detasam si echipaje de ambulanta ", a afirmat ministrul Sanatatii.Sorina Pintea a precizat ca a avut o discutie cu Raed Arafat legata de acest lucru, iar seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta i-a spus ca echipajele SMURD detasate pe litoral ar fi suficiente."Tot cu domnul ministru Arafat am avut o discutie, dansul mi-a spus ca, din estimarile dansului, ar ajunge echipajele SMURD, dar nu sunt suficiente. Am sa-l informez si eu. Din ceea ce am constatat, exista timpi de inteventie mai lungi la ambulante", a afirmat Sorina Pintea.Ea a mai spus ca a discutat cu servicii de ambulanta din tara si ca exista judete care si-au manifestat disponibilitatea de a detasa echipaje pe litoral. Sorina Pintea a precizat ca isi doreste ca de saptamana viitoare sa existe aceste echipaje detasate in judetul Constanta.